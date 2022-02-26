Украина рассчитывает на действенные меры от МАГАТЭ из-за захвата Чернобыльской АЭС

"Украина рассчитывает на принятие действенных мер влияния на страну агрессора Российскую Федерацию со стороны МАГАТЭ и других международных организаций из-за захвата Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и зоны отчуждения".

"Украина рассчитывает на принятие действенных мер влияния на страну агрессора Российскую Федерацию со стороны МАГАТЭ и других международных организаций из-за захвата Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и зоны отчуждения".

Как передает Report, об этом заявил глава Госинспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) Олег Кориков во время телефонного разговора с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Военный захват российскими войсками ЧАЭС и территории зоны отчуждения делает невозможным выполнение в полном объеме обязательств Украины по Конвенции о ядерной безопасности, Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, Соглашению между Украиной и МАГАТЭ о нераспространении ядерного оружия.

Такая ситуация ставит под сомнение соблюдение международных режимов безопасности", – подчеркнули в ГИЯРУ, назвав ее беспрецедентным вызовом, который возник перед Украиной, в частности, в части обеспечения контроля над ядерными установками и другими объектами по использованию ядерной энергии на ее территории.

Со своей стороны, Р. Гросси отметил, что Украина обеспечивает выполнение обязательств по международным договорам даже в этой сложной ситуации.