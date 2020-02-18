Украина проведет заседание Совбеза в связи с ситуацией на Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на Донбассе попыткой сорвать мирный процесс.

Как сообщает Report, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию. Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного Минскими соглашениями", - написал президент. По его данным, украинские бойцы смогли дать отпор и сейчас бой завершен. Но в результате столкновения один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.

Также В. Зеленский напомнил, что на сегодня, в связи с событиями на востоке страны , запланировано заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. "Будем обсуждать и принимать решение о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и приверженность международным договоренностям остается неизменным – так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", - подытожил Зеленский.