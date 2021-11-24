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Украина проведет учения возле границы с Россией

Украина проведет учения возле границы с Россией Подразделения территориальной обороны Украины проведут на следующей неделе учения в Харьковской области возле границы с Российской Федерацией.
В регионе
24 ноября 2021 г. 03:40
Украина проведет учения возле границы с Россией

Подразделения территориальной обороны Украины проведут на следующей неделе учения в Харьковской области возле границы с Российской Федерацией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник исполняющий обязанности главы региона Александр Скакун.

"Имеем более трех тысяч человек в боеспособном состоянии. Поэтому мы запланировали, наверное, на следующей неделе первые активные тренировки, которые можно было бы применять вблизи границы. Это все укладывается в философию по охране государственной границы. С территориальной обороной впервые проговариваем именно нашу с ними работу на границе. Будут такие учения", - заявил Скакун в комментарии изданию "Цензор.нет".

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