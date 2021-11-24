Украина проведет учения возле границы с Россией

Подразделения территориальной обороны Украины проведут на следующей неделе учения в Харьковской области возле границы с Российской Федерацией.

Подразделения территориальной обороны Украины проведут на следующей неделе учения в Харьковской области возле границы с Российской Федерацией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил во вторник исполняющий обязанности главы региона Александр Скакун.

"Имеем более трех тысяч человек в боеспособном состоянии. Поэтому мы запланировали, наверное, на следующей неделе первые активные тренировки, которые можно было бы применять вблизи границы. Это все укладывается в философию по охране государственной границы. С территориальной обороной впервые проговариваем именно нашу с ними работу на границе. Будут такие учения", - заявил Скакун в комментарии изданию "Цензор.нет".