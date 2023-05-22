Украина просит Швецию передать ВСУ истребители Gripen

Украинские власти просят Швецию передать ВСУ истребители Gripen.

Украинские власти просят Швецию передать ВСУ истребители Gripen.

Как передает Report, об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Он провел встречу с госсекретарем МИД Швеции Яном Кнутссоном, в ходе которой поблагодарил страну за всестороннюю помощь Украине. Отдельно они обсудили выполнения рекомендаций Европейской комиссии Украиной, от которых зависит членство страны в ЕС.

"В ходе встречи говорил о самолетах четвертого поколения и призвал Швецию рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen", - пояснил Стефанчук.

Ранее аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований в Великобритании Джастин Бронк говорил о том, что шведский Saab JAS 39 Gripen стал бы лучшим истребителем, который могли бы поставить страны Запада для Украины.