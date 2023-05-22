Украина просит Швецию передать ВСУ истребители Gripen

Украинские власти просят Швецию передать ВСУ истребители Gripen.
Как передает Report, об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Он провел встречу с госсекретарем МИД Швеции Яном Кнутссоном, в ходе которой поблагодарил страну за всестороннюю помощь Украине. Отдельно они обсудили выполнения рекомендаций Европейской комиссии Украиной, от которых зависит членство страны в ЕС.
"В ходе встречи говорил о самолетах четвертого поколения и призвал Швецию рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen", - пояснил Стефанчук.
Ранее аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований в Великобритании Джастин Бронк говорил о том, что шведский Saab JAS 39 Gripen стал бы лучшим истребителем, который могли бы поставить страны Запада для Украины.