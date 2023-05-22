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Украина просит Швецию передать ВСУ истребители Gripen

Украина просит Швецию передать ВСУ истребители Gripen Украинские власти просят Швецию передать ВСУ истребители Gripen.
В регионе
22 мая 2023 г. 17:52
Украина просит Швецию передать ВСУ истребители Gripen

Украинские власти просят Швецию передать ВСУ истребители Gripen.

Как передает Report, об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Он провел встречу с госсекретарем МИД Швеции Яном Кнутссоном, в ходе которой поблагодарил страну за всестороннюю помощь Украине. Отдельно они обсудили выполнения рекомендаций Европейской комиссии Украиной, от которых зависит членство страны в ЕС.

"В ходе встречи говорил о самолетах четвертого поколения и призвал Швецию рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen", - пояснил Стефанчук.

Ранее аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований в Великобритании Джастин Бронк говорил о том, что шведский Saab JAS 39 Gripen стал бы лучшим истребителем, который могли бы поставить страны Запада для Украины.

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