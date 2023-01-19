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Украина просит Грузию передать бронемашины серии Didgori

Украина просит Грузию передать бронемашины серии Didgori Украина просит руководство Грузии передать ей бронемашины серии Didgori, произведенные грузинским государственным военным научно-техническим центром "Дельта".
В регионе
19 января 2023 г. 11:30
Украина просит Грузию передать бронемашины серии Didgori

Украина просит руководство Грузии передать ей бронемашины серии Didgori, произведенные грузинским государственным военным научно-техническим центром "Дельта".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в эфире грузинского телеканала Palitra News.

Дипломат добавил, что дня него остается непонятным, почему грузинские власти не передают Украине средства индивидуальной защиты для солдат, а также полевые госпитали и медицинские аптечки.

"Дельта" является собственностью Минобороны Грузии. Именно бронемашины семейства Didgori, а также БМП Lazika стали первой продукцией, которую начал выпускать завод.

Бренд Didgori объединяет в себе медико-эвакуационную машину Medevac, машину интегрированных связей, бронетранспортер для переброски личного состава на поле боя, а также Didgori Meomari, которая оснащена 120 мм минометным модулем. Продукция вывозится на экспорт, а также передается Министерству обороны Грузии.

Власти Грузии ранее не раз заявляли, что не будут оказывать военную помощь Украине, так как это равносильно участию в конфликте. Вместе с тем Тбилиси оказывает гуманитарную помощь Киеву.

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