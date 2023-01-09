О нас

Украина просила Грузию вернуть обратно переданные в 2008 году комплексы "Бук"

Украина просила Грузию вернуть обратно переданные в 2008 году комплексы "Бук" Украина направила запрос Грузии о возврате зенитно-ракетных комплексов "Бук", переданных в ходе боевых действий в 2008 году.
В регионе
9 января 2023 г. 13:55
Украина просила Грузию вернуть обратно переданные в 2008 году комплексы Бук

Украина направила запрос Грузии о возврате зенитно-ракетных комплексов "Бук", переданных в ходе боевых действий в 2008 году.

Как передает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов изданию "Европейская правда".

По словам дипломата, Украина "будет последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам". Речь также и о Грузии по вопросам, связанным с предоставлением вооружений.

По словам дипломата, запрос Украины также включал переданные Грузии властями США противотанковые комплексы Javelin. На их передачу американские власти дали согласие и даже предложили заменить их на более новые комплексы, утверждает он.

Также Касьянов уточнил, что Украина уже откровенно заявляла о жизненной необходимости вооружения.

"Несмотря на то что правительство Грузии категорически отказалось предоставлять военную помощь, Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах...", - обратил внимание дипломат.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Минздрав: В Азербайджане не зарегистрировано новой разновидности Омикрон-штамма
Минздрав: В Азербайджане не зарегистрировано новой разновидности Омикрон-штамма
9 января 2023 г. 13:16
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам прошлого года
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам прошлого года
9 января 2023 г. 11:16
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
В Исмаиллы высота снежного покрова достигла 30 см
В Исмаиллы высота снежного покрова достигла 30 см
9 января 2023 г. 10:28
Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством
Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством
8 января 2023 г. 00:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского дома МСБ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии "Бакинского дома МСБ"
6 января 2023 г. 14:38
Госполитика Азербайджана направлена на улучшение благосостояния населения
Госполитика Азербайджана направлена на улучшение благосостояния населения
6 января 2023 г. 13:59
Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество
Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество
5 января 2023 г. 19:24
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Инновационного центра STEAM
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Инновационного центра STEAM
5 января 2023 г. 14:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi