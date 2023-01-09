Украина просила Грузию вернуть обратно переданные в 2008 году комплексы "Бук"

Украина направила запрос Грузии о возврате зенитно-ракетных комплексов "Бук", переданных в ходе боевых действий в 2008 году.

Украина направила запрос Грузии о возврате зенитно-ракетных комплексов "Бук", переданных в ходе боевых действий в 2008 году.

Как передает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов изданию "Европейская правда".

По словам дипломата, Украина "будет последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам". Речь также и о Грузии по вопросам, связанным с предоставлением вооружений.

По словам дипломата, запрос Украины также включал переданные Грузии властями США противотанковые комплексы Javelin. На их передачу американские власти дали согласие и даже предложили заменить их на более новые комплексы, утверждает он.

Также Касьянов уточнил, что Украина уже откровенно заявляла о жизненной необходимости вооружения.

"Несмотря на то что правительство Грузии категорически отказалось предоставлять военную помощь, Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах...", - обратил внимание дипломат.