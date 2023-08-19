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Украина призвала Турцию поддержать вступление Швеции в НАТО

Украина призвала Турцию поддержать вступление Швеции в НАТО Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Украиной вступления Швеции в НАТО, в частности, он поднимал этот вопрос и на переговорах с членом альянса, Турцией.
В регионе
19 августа 2023 г. 21:59
Украина призвала Турцию поддержать вступление Швеции в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Киевом вступления Швеции в НАТО, в частности, он поднимал этот вопрос и на переговорах с членом альянса, Турцией.

Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров со шведским премьером Ульфом Кристерссоном.

По его словам, Швеция сделала "абсолютно рациональный выбор в пользу НАТО", и выбор украинцев аналогичный.

"Я уверен, что наши государства будут в Альянсе вместе гарантировать безопасность, в частности в этом Балто-Черноморско-Азовском регионе", – добавил Зеленский.

Он отметил, что в переговорах со всеми партнерами по Альянсу "мы призывали и призываем постоянно поддерживать вступление Швеции в НАТО, в том числе и в переговорах с Турцией".

"Я приводил аргументы в пользу Швеции в НАТО на недавней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. И будем продолжать в дальнейшем эту работу, до вступления Швеции в НАТО", - украинский лидер.

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