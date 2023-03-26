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Украина призвала Европу предоставить ей больше оружия

Украина призвала Европу предоставить ей больше оружия Киев ждет от Европы усиления санкций против Москвы после решения президента РФ Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии и просит больше вооружений для проведения контрнаступления.
В регионе
26 марта 2023 г. 04:44
Украина призвала Европу предоставить ей больше оружия

Киев ждет от Европы усиления санкций против Москвы после решения президента РФ Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии и просит больше вооружений для проведения контрнаступления.

Как передает Report, об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире французского телеканала LCI.

По его словам, в Киеве от Парижа ждут "лидирующей роли, ответственности, решительности и совершения исторического выбора".

"Россия атакует нас при помощи беспилотников, баллистических ракет, которые мы не можем перехватить. Против нас используют авиацию, в том числе ту, которая могла бы быть снабжена тактическим ядерным оружием, и мы можем ответить лишь при наличии таких же мощностей в сфере авиации. Было бы очень желательно, чтобы Франция показала пример в этом отношении", - сказал он.

Советник украинского президента добавил, что не имеет в виду поставки Парижем своих истребителей Mirage. По его словам, Киев ожидает, что, по примеру так называемой танковой коалиции, которую координирует ФРГ, в Европе будет создана и "авиационная коалиция".

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