Украина призвала Европу предоставить ей больше оружия

Киев ждет от Европы усиления санкций против Москвы после решения президента РФ Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии и просит больше вооружений для проведения контрнаступления.

Киев ждет от Европы усиления санкций против Москвы после решения президента РФ Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии и просит больше вооружений для проведения контрнаступления.

Как передает Report , об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире французского телеканала LCI.

По его словам, в Киеве от Парижа ждут "лидирующей роли, ответственности, решительности и совершения исторического выбора".

"Россия атакует нас при помощи беспилотников, баллистических ракет, которые мы не можем перехватить. Против нас используют авиацию, в том числе ту, которая могла бы быть снабжена тактическим ядерным оружием, и мы можем ответить лишь при наличии таких же мощностей в сфере авиации. Было бы очень желательно, чтобы Франция показала пример в этом отношении", - сказал он.

Советник украинского президента добавил, что не имеет в виду поставки Парижем своих истребителей Mirage. По его словам, Киев ожидает, что, по примеру так называемой танковой коалиции, которую координирует ФРГ, в Европе будет создана и "авиационная коалиция".