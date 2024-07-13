Украина привлекла аварийную помощь из Польши из-за дефицита в энергосистеме

Украина в связи со значительным дефицитом мощности в энергосистеме за последние сутки привлекла аварийную помощь из Польши.

Украина в связи со значительным дефицитом мощности в энергосистеме за последние сутки привлекла аварийную помощь из Польши.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Минэнергетики Украины.

"В энергосистеме есть дефицит мощностей. За прошедшие сутки для его частичного покрытия Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистемы Польши. Аварийная помощь привлекалась и сегодня", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее 13 июля компания "Укрэнерго" сообщила об ужесточении графиков отключений, ограничения по всей стране будут вводиться с 14:00. По информации компании, ужесточение ограничений потребления электроэнергии связаны с аномальной жарой в Украине.

По данным властей Украины, в последнее время страна лишилась 50% (более 9 ГВт) своих мощностей генерации, уничтожены порядка 80% тепловой и треть гидрогенерации. В связи с этим в стране больше месяца действуют графики отключения электричества. Кроме того, Украина активно прибегает к импорту электроэнергии. По данным издания "Украинская правда", Украина в июне импортировала электричества больше, чем за весь 2023 год. По сравнению с маем импорт вырос примерно вдвое, а с июнем 2023 года - почти в 20 раз. Наибольший объем энергии (42%) страна закупила в Венгрии, далее следуют Словакия и Румыния (по 17%), Польша (16%).