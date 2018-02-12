Украина примет участие в расследовании катастрофы Ан-148 в Московской области - ВИДЕО

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Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Украина назначила уполномоченного представителя для участия в расследовании катастрофы самолета Ан-148 в Московской области, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Уведомление о катастрофе направлено на Украину - государство разработчика самолета. Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании в рамках Приложения 13 к Чикагской конвенции", - сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Напомним, что самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва - Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

Среди пассажиров был один гражданин Азербайджана Намиг Гахраманов.