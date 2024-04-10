FP: Украина при помощи FPV-дронов уничтожает российские танки

Украина при помощи FPV-дронов уничтожает российские танки пока ожидает помощи от партнеров.

Украина при помощи FPV-дронов уничтожает российские танки пока ожидает помощи от партнеров.

Как передает Report, об этом сообщает Foreign Policy.

Так, более двух третей российских танков, которые украинские военные уничтожили за последние месяцы, были уничтожены с помощью дронов с видом от первого лица (FPV), сообщил источнику представитель НАТО, что является растущим признаком зависимости Киева от беспилотных самолетов, поскольку он ожидает новых артиллерийских боеприпасов от США и других западных стран.

На третий год полномасштабного российского вторжения беспилотники FPV стали почти повсеместными на украинском поле боя. Многие из них могут нести почти 5 кг взрывчатки и более, и после почти 780 дней непрерывной войны пилоты дронов с обеих сторон получили достаточно практики.

Это недорогие готовые дроны, которые стоят 400 долларов. У них дешевые камеры, из-за чего им сложнее прицеливаться ночью или в пасмурную погоду, и они часто носят с собой самодельные боеприпасы, такие как гранаты или самодельные бомбы, которые иногда взрываются в полете. Некоторые из них - пустые.

Аналитики, отслеживающие действия украинских военных, считают, что атаки имеют неоднозначные результаты. Роб Ли, старший научный сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики сказал, что общая точность FPV-дронов составляет менее 50 процентов. "Уничтожить" танк (и солдат внутри) с помощью FPV-дрона может опытный пилот, а не новичок.

К примеру, для уничтожения танка, по словам Ли, может потребоваться 10 или более дронов FPV

"Если Украина продолжит истощаться такими темпами, а Россия продолжит отправлять больше танков взамен уничтоженных такими же темпами, Кремль может потерять свое численное преимущество в танках, что может затруднить им проведение наступательных операций, в будущем", - сказал Ли.