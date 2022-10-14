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Украина прекратила действие протокола с Россией по реэкспорту товаров

Украина прекратила действие протокола с Россией по реэкспорту товаров Украина прекратила действие протокола с Россией по реализации Соглашения о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт.
В регионе
14 октября 2022 г. 17:38
Украина прекратила действие протокола с Россией по реэкспорту товаров

Украина прекратила действие протокола с Россией по реализации Соглашения о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие протокола между правительством Украины и правительством РФ по реализации Соглашения о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт в двусторонних отношениях между Украиной и РФ", - написал он.

Мельничук отметил, что протокол был подписан 15 апреля 1994 года.

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Версия на английском языке Ukraine terminates protocol with Russia on re-export of goods

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