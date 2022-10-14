Украина прекратила действие протокола с Россией по реэкспорту товаров

Украина прекратила действие протокола с Россией по реализации Соглашения о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Прекращено действие протокола между правительством Украины и правительством РФ по реализации Соглашения о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт в двусторонних отношениях между Украиной и РФ", - написал он.
Мельничук отметил, что протокол был подписан 15 апреля 1994 года.