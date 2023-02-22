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Украина предложит Турции и ООН продлить зерновую сделку еще на один год

Украина предложит Турции и ООН продлить зерновую сделку еще на один год Украинское правительство на этой неделе предложит Турции и ООН продлить зерновую сделку по меньшей мере на год.
В регионе
22 февраля 2023 г. 14:50
Украина предложит Турции и ООН продлить зерновую сделку еще на один год

Украинское правительство на этой неделе предложит Турции и ООН продлить зерновую сделку по меньшей мере на год.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду в интервью агентству Reuters заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

"На этой неделе от нас поступит официальное предложение о необходимости работать над этим продлением", - сказал он. "Мы будем просить <...> не о продлении на 120 дней, а по меньшей мере на год, потому что украинский и мировой сельскохозяйственные рынки должны иметь возможность составлять планы на эти объемы [экспорта] в долгосрочной перспективе", - добавил он, указав, что сроки проведения переговоров о продлении сделки пока не определены.

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