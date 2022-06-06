Украина предложила ввести санкции против 100 тыс. россиян

Международная рабочая группа Ермака-Макфола представила Дорожную карту индивидуальных санкций, которые могут охватить 100 тыс. россиян.

Международная рабочая группа Ермака-Макфола представила Дорожную карту индивидуальных санкций, которые могут охватить 100 тыс. россиян.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, документ опубликовал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Согласно документу, Национальное агентство по предотвращению коррупции должно сформировать и обнародовать перечень лиц, которые отвечают критериям санкций, и отправить его правительствам стран, которые готовы ввести эти санкции. Соответственно последние должны объявить о санкциях в отношении этих лиц с определенной даты.

"Если индивидуальные санкции будут наложены на все группы, предложенные в этом документе, это охватит 100 000 человек, что составляет наибольшее количество индивидуальных санкций в истории. Хотя это количество составляет менее 0,1% населения России, она затрагивает российскую элиту", – говорится в документе.

Эксперты группы отмечают, что прежде всего необходимо взяться за олигархов, которые смогли избежать санкций в большинстве или во всех юрисдикциях. Например, это Владимир Потанин (владелец Норильского никеля и других крупных активов), Андрей Бокарев (совладелец Трансмашхолдинга и других крупных активов), Искандер Махмудов (совладелец компаний Трансойл, Трансмашхолдинг и тому подобное).