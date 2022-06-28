Украина предложила новый коридор для вывоза зерна

Власти Украины предложили "новый безопасный коридор" для вывоза зерна со своей территории.

Власти Украины предложили "новый безопасный коридор" для вывоза зерна со своей территории.

Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, маршрут коридора не уточняется. Если Россия и Украина смогут договориться, то их представители проведут в Стамбуле встречу при участии Турции и ООН.

Сейчас ведется работа над планом по вывозу зерна. Украина хочет получить гарантии безопасности после разминирования своих портов, а Россия требует, чтобы ее корабли "не столкнулись с какими-либо неожиданностями при заходе в международные воды".

Общий объем зерна, который Украина и Россия не смогли поставить на мировой рынок, оценивается в 40 млн тонн.

Газета Milliyet писала, что в период с 27 июня по 3 июля в Стамбуле пройдут переговоры России, Украины, Турции и ООН, где будут обсуждать зерновой вопрос.

Ранее МИД Украины сообщил, что властям удалось проложить два маршрута для экспорта зерна через Польшу и Румынию.