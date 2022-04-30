Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности страны

Украина предложила Китаю выступить одним из гарантов безопасности.

Украина предложила Китаю выступить одним из гарантов безопасности.

Как передает Report, об этом шла речь в интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы китайскому государственному агентству "Синьхуа".

Кулеба рассказал, что Будапештский меморандум настоящей безопасности не принес и потому Украина ищет альтернативу.

"В настоящее время Украина изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Китай, и других крупных держав. Наше предложение Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины - это знак нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике", - отметил он.