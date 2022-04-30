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Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности страны

Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности страны Украина предложила Китаю выступить одним из гарантов безопасности.
В регионе
30 апреля 2022 г. 22:37
Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности страны

Украина предложила Китаю выступить одним из гарантов безопасности.

Как передает Report, об этом шла речь в интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы китайскому государственному агентству "Синьхуа".

Кулеба рассказал, что Будапештский меморандум настоящей безопасности не принес и потому Украина ищет альтернативу.

"В настоящее время Украина изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Китай, и других крупных держав. Наше предложение Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины - это знак нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике", - отметил он.

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