Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности страны

Украина предложила Китаю выступить одним из гарантов безопасности.
Как передает Report, об этом шла речь в интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы китайскому государственному агентству "Синьхуа".
Кулеба рассказал, что Будапештский меморандум настоящей безопасности не принес и потому Украина ищет альтернативу.
"В настоящее время Украина изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Китай, и других крупных держав. Наше предложение Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины - это знак нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике", - отметил он.