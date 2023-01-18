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Украина потратила на военные расходы и сферу безопасности почти $42 млрд

Украина потратила на военные расходы и сферу безопасности почти $42 млрд Украина потратила на военные расходы и сферу безопасности 57% своего госбюджета в 2022 году, включая 45% на ВС.
В регионе
18 января 2023 г. 06:26
Украина потратила на военные расходы и сферу безопасности почти $42 млрд

Украина потратила на военные расходы и сферу безопасности 57% своего госбюджета в 2022 году, включая 45% на ВС.

Как передает Report, об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

Ссылаясь на данные Государственного казначейства Украины, Гетманцев написал, что в связи с началом боевых действий на Украине в 2022 году "прямые расходы на ВСУ - на выплату денежного содержания военнослужащих и закупку товаров и услуг для вооруженных сил - составили 1 003,5 млрд гривен ($27,3 млрд) или 45% всех расходов общего фонда государственного бюджета за этот период", отметил Гетманцев.

Он добавил, что суммарные расходы на безопасность и военные нужды на Украине были еще больше. "По данным СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины), в прошлом году они составили 1 536,6 млрд гривен ($41,8 млрд) или 57% расходов государственного бюджета за 2022 год", - подчеркнул глава финансового комитета украинского парламента.

По его словам, траты Украины на военные нужды и безопасность в 2022 году были больше, чем все расходы госбюджета страны в 2021 году, которые тогда составили 1 490 млрд гривен ($40,5 млрд). В 2022 году только бюджетные расходы на вооруженные силы и безопасность составили почти треть ВВП Украины, добавил Гетманцев.

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