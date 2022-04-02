Украина потратила на боевые действия $10 млрд за месяц

Затраты Украины на ведение боевых действий составили примерно 10 млрд долларов США за месяц. Как передает Report, об этом сообщил Офис президента Украины Владимира Зеленского по итогам состоявшегося под его председательство совещания по вопросам развития

Затраты Украины на ведение боевых действий составили примерно 10 млрд долларов США за месяц. Как передает Report, об этом сообщил Офис президента Украины Владимира Зеленского по итогам состоявшегося под его председательство совещания по вопросам развития экономики.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с экономическими блоками офиса главы государства и кабинета министров", - говорится в сообщении на сайте ведомства. "По подсчетам министерства финансов, на месяц боевых действий украинское государство тратит примерно 10 млрд долларов США", - Офис главы государства.

"На ней обсудили источники финансирования расходов, в частности собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины", - отмечается в информации. На заседании обсуждалось состояние украинской экономики, а также рассматривались прогнозы ее развития в ближайшей перспективе.