Украина после взрывов в стране просит США о тактических баллистических ракетах

Киев просит США поставить новые виды оружия, включая тактические баллистические ракеты Atacms и боевые истребители четвертого поколения F-15 и F-16.

Киев просит США поставить новые виды оружия, включая тактические баллистические ракеты Atacms и боевые истребители четвертого поколения F-15 и F-16.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил журнал Foreign Policy, ознакомившийся с письмом председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, направленным в американский Конгресс после взрывов на объектах инфраструктуры Украины.

Из документа следует, что Киев просит администрацию президента США Джо Байдена "отказаться от сдержанности" и поставить ракеты Atacms, способные поражать объекты на расстоянии 200 миль (322 км).

По мнению Стефанчука, США также должны в приоритетном порядке поставить на Украину зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Кроме того, Киев запросил у Вашингтона беспилотные летательные аппараты MQ-1C Gray Eagle и боевые истребители F-15 и F-16.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским в понедельник заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки "современных систем противовоздушной обороны".