Украина попросит исключить Россию из G20

Верховная рада Украины рассмотрит проект обращения к государствам G20 по поводу исключения России из состава организации.

Верховная рада Украины рассмотрит проект обращения к государствам G20 по поводу исключения России из состава организации.

Как передает Report, соответствующий законопроект опубликован на сайте рады.

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить РФ из G20. Так он отреагировал на решение России приостановить участие в "зерновой сделке". Но 2 ноября Москва вернулась к участию в соглашении.

Весной президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступили за исключение России из стран "Двадцатки". Позднее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что между странами G20 нет согласия по вопросу отстранения РФ, поэтому в ближайшее время это невозможно.