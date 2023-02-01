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Украина попросила у Австрии антидронные средства, пожарные машины и "скорые"

Украина попросила у Австрии антидронные средства, пожарные машины и "скорые" Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина призвала Австрию предоставить ей средства для борьбы с вражескими дронами и разминирования территорий, а также пожарные машины и "скорые".
В регионе
1 февраля 2023 г. 20:25
Украина попросила у Австрии антидронные средства, пожарные машины и скорые

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина призвала Австрию предоставить ей средства для борьбы с вражескими дронами и разминирования территорий, а также пожарные машины и "скорые".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом Зеленский сообщил на брифинге с президентом Австрии Александром ван дер Белленом в Киеве. "Может ли получить Украина что-то еще от Австрии? Мы об этом говорили с господином президентом. Зима еще не закончилась, энергетическая поддержка, поддержка генераторами - мы в этом заинтересованы", - отметил он.

Кроме того, Зеленский и президент Австрии обсудили предоставление Украине машин "скорой помощи".

"Сегодня мы говорили о том, что нам сейчас нужен быстрый прыжок - 400-500 машин "скорой" именно в те регионы, которые были деоккупированы, где с этим дефицит. Это большое количество, и это надо быстро решать", - сказал он.

По словам президента Украины, то же самое касается и пожарных машин, а также вопросов разминирования.

В частности, он подчеркнул, что сейчас значительная территория Украины нуждается в разминировании, а украинцы гибнут не только на фронте, но и на освобожденных территориях.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Украина нуждается в средствах для борьбы с дронами противника.

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