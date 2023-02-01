Украина попросила у Австрии антидронные средства, пожарные машины и "скорые"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина призвала Австрию предоставить ей средства для борьбы с вражескими дронами и разминирования территорий, а также пожарные машины и "скорые".
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Кроме того, Зеленский и президент Австрии обсудили предоставление Украине машин "скорой помощи".
"Сегодня мы говорили о том, что нам сейчас нужен быстрый прыжок - 400-500 машин "скорой" именно в те регионы, которые были деоккупированы, где с этим дефицит. Это большое количество, и это надо быстро решать", - сказал он.
По словам президента Украины, то же самое касается и пожарных машин, а также вопросов разминирования.
В частности, он подчеркнул, что сейчас значительная территория Украины нуждается в разминировании, а украинцы гибнут не только на фронте, но и на освобожденных территориях.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что Украина нуждается в средствах для борьбы с дронами противника.