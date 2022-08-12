Украина попросила США ввести санкции против частных банков России

Посол Украины в Вашингтоне, бывший министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что передала Минфину США запрос с призывом ввести санкции против всех частных банков России.

Посол Украины в Вашингтоне, бывший министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что передала Минфину США запрос с призывом ввести санкции против всех частных банков России.

Как передает Report, об этом сообщил Bloomberg.

"Санкции так же важны, как и оружие",— заявила Маркарова. По ее словам, Киев хочет, чтобы США добавляли в черный список по несколько российских банков в неделю. Дипломат пояснила, что таким образом Украина стремится снизить финансовые возможности президента России Владимира Путина вести военную операцию.

Маркарова заявила, что любой российский банк является законной целью для введения санкций, поскольку все они эффективно участвуют в финансировании кампании российского президента.

"Как только один банк попадает под санкции, какой-то другой частный банк внезапно становится финансистом промышленности или вооруженных сил РФ",— сказала она, добавив, что также настаивает, чтобы Госдеп США включил Россию в список государств—спонсоров терроризма.