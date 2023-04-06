О нас

Украина получит от США грант на 2,5 млрд долларов

Украина получит от США грант на 2,5 млрд долларов Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине второго гранта от США в размере $2,5 млрд.
В регионе
6 апреля 2023 г. 01:18
Украина получит от США грант на 2,5 млрд долларов

Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине второго гранта от США в размере $2,5 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба украинского минфина.

Размер первого гранта составил $1,25 млрд. Средства будут направлены на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета в рамках проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine)". За 2023 год Украина получила уже четыре поступления по данному проекту.

Планируется, что в 2023 году размер грантов США Украине составит $9,9 млрд.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna ABŞ-dan 2,5 milyard dollar qrant alacaq

Другие новости из категории

Турция в начале июня организует встречу для обсуждения вступления Швеции в НАТО
Турция в начале июня организует встречу для обсуждения вступления Швеции в НАТО
5 апреля 2023 г. 23:29
Четверо высокопоставленных грузинских судей попали под санкции США
Четверо высокопоставленных грузинских судей попали под санкции США
5 апреля 2023 г. 23:14
В Турции соединили черноморское газовое месторождение с наземным терминалом
В Турции соединили черноморское газовое месторождение с наземным терминалом
5 апреля 2023 г. 22:29
Лавров: Россия и США находятся в горячей фазе войны
Лавров: Россия и США находятся в горячей фазе войны
5 апреля 2023 г. 21:39
Зеленский: Украина получит от Польши новый пакет военной помощи
Зеленский: Украина получит от Польши новый пакет военной помощи
5 апреля 2023 г. 21:23
Украина утвердила соглашение о получении второго гранта от США
Украина утвердила соглашение о получении второго гранта от США
5 апреля 2023 г. 17:52
Зеленский и Моравецкий подпишут протокол о поставках оборонной техники Киеву
Зеленский и Моравецкий подпишут протокол о поставках оборонной техники Киеву
5 апреля 2023 г. 15:43
Встреча глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции может пройти в Москве
Встреча глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции может пройти в Москве
5 апреля 2023 г. 15:31
Глава МИД Турции: Ожидаем от Швеции реальных шагов для вступления в НАТО
Глава МИД Турции: Ожидаем от Швеции реальных шагов для вступления в НАТО
5 апреля 2023 г. 15:28
Чавушоглу: Анкара придерживается сбалансированной политики в отношениях с РФ и Украиной
Чавушоглу: Анкара придерживается сбалансированной политики в отношениях с РФ и Украиной
5 апреля 2023 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi