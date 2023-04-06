Украина получит от США грант на 2,5 млрд долларов

Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине второго гранта от США в размере $2,5 млрд.

Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине второго гранта от США в размере $2,5 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба украинского минфина.

Размер первого гранта составил $1,25 млрд. Средства будут направлены на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета в рамках проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine)". За 2023 год Украина получила уже четыре поступления по данному проекту.

Планируется, что в 2023 году размер грантов США Украине составит $9,9 млрд.