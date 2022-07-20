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Украина получит от США еще 169 млн долларов гуманитарной помощи

Украина получит от США еще 169 млн долларов гуманитарной помощи Агентство США по международному развитию USAID предоставит Украине еще 169 млн долларов помощи. Средства пойдут на гуманитарную поддержку.
В регионе
20 июля 2022 г. 12:47
Украина получит от США еще 169 млн долларов гуманитарной помощи

Агентство США по международному развитию USAID предоставит Украине еще 169 млн долларов помощи. Средства пойдут на гуманитарную поддержку.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщило посольство США в Киеве.

Отмечается, что средства направят на питание, убежище, воду, средства гигиены, медицинское обслуживание для тех, кто пострадал во время войны, которую развязала Россия.

Напомним, что в Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи для Украины. Он будет включать дополнительные ракетные системы HIMARS.

Также ранее мы сообщали, что США дополнительно пообещали предоставить Украине гуманитарной помощи на 360 млн долларов.

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