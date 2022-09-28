Украина получит от Германии военное оборудование

Германия передаст Украине шесть пулеметов Maschinengewehr 3 (MG3) для бронированных ремонтно-эвакуационных машин и боезапас на 30 тыс. гранат калибра 40 мм, 10 мостоукладочных машин и 90 большегрузных прицепов.

Германия передаст Украине шесть пулеметов Maschinengewehr 3 (MG3) для бронированных ремонтно-эвакуационных машин и боезапас на 30 тыс. гранат калибра 40 мм, 10 мостоукладочных машин и 90 большегрузных прицепов.

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом сообщает официальный сайт правительства ФРГ.

"Из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления подробной информации о способах и датах транспортировки до момента передачи", - отметили в правительстве ФРГ.