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Украина получит от Германии военное оборудование

Украина получит от Германии военное оборудование Германия передаст Украине шесть пулеметов Maschinengewehr 3 (MG3) для бронированных ремонтно-эвакуационных машин и боезапас на 30 тыс. гранат калибра 40 мм, 10 мостоукладочных машин и 90 большегрузных прицепов.
В регионе
28 сентября 2022 г. 17:10
Украина получит от Германии военное оборудование

Германия передаст Украине шесть пулеметов Maschinengewehr 3 (MG3) для бронированных ремонтно-эвакуационных машин и боезапас на 30 тыс. гранат калибра 40 мм, 10 мостоукладочных машин и 90 большегрузных прицепов.

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом сообщает официальный сайт правительства ФРГ.

"Из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления подробной информации о способах и датах транспортировки до момента передачи", - отметили в правительстве ФРГ.

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