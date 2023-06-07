Украина получит от Германии еще 20 боевых машин пехоты Marder

Украина получит от Германии еще 20 боевых машин пехоты Marder. Минобороны Германии поручило оружейному концерну Rheinmetall подготовить эти машины к транспортировке.

Украина получит от Германии еще 20 боевых машин пехоты Marder. Минобороны Германии поручило оружейному концерну Rheinmetall подготовить эти машины к транспортировке.

Как передает Report, об этом сообщает RND,

Компания объявила, что БМП должны быть доставлены в Украину до конца июля.

Германия уже отправила Киеву 40 БМП Marder, 20 из них от Rheinmetall и 20 из запасов Бундесвера.

Также до конца июля должна быть отправлена в Киев первая партия из 10 тыс. 35-миллиметровых боеприпасов для зенитного танка Gepard. В общей сложности Rheinmetall заключил контракт на поставку 300 тыс. патронов.

Украинский посол в Германии Алексей Макеев заявлял, что ВСУ в скором времени получат 110 танков Leopard 1А5.