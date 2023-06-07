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Украина получит от Германии еще 20 боевых машин пехоты Marder

Украина получит от Германии еще 20 боевых машин пехоты Marder Украина получит от Германии еще 20 боевых машин пехоты Marder. Минобороны Германии поручило оружейному концерну Rheinmetall подготовить эти машины к транспортировке.
В регионе
7 июня 2023 г. 11:18
Украина получит от Германии еще 20 боевых машин пехоты Marder

Украина получит от Германии еще 20 боевых машин пехоты Marder. Минобороны Германии поручило оружейному концерну Rheinmetall подготовить эти машины к транспортировке.

Как передает Report, об этом сообщает RND,

Компания объявила, что БМП должны быть доставлены в Украину до конца июля.
Германия уже отправила Киеву 40 БМП Marder, 20 из них от Rheinmetall и 20 из запасов Бундесвера.

Также до конца июля должна быть отправлена в Киев первая партия из 10 тыс. 35-миллиметровых боеприпасов для зенитного танка Gepard. В общей сложности Rheinmetall заключил контракт на поставку 300 тыс. патронов.

Украинский посол в Германии Алексей Макеев заявлял, что ВСУ в скором времени получат 110 танков Leopard 1А5.

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