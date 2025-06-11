Украина получит от Британии $2,3 млрд на дополнительную закупку оружия

Украина рассчитывает получить от Великобритании 1,7 млрд фунтов ($2,3 млрд) для дополнительной закупки оружия.

Украина рассчитывает получить от Великобритании 1,7 млрд фунтов ($2,3 млрд) для дополнительной закупки оружия.

Как передает Report, об этом в соцсетях сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина привлечет почти 1,7 млрд фунтов от Великобритании для дополнительной закупки оружия. Соответствующее решение приняли на заседании правительства. За эти средства планируем приобрести комплексы ЗРК Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet. Это существенно усилит нашу противовоздушную оборону", - отметил он.

Ранее в июне Великобритания объявила о рекордной помощи в поставках дронов. Речь идет о 350 млн фунтов ($472,5 млн), что позволит передать Украине 100 тыс. беспилотников в этом году.

Великобритания в рамках новой оборонной стратегии продолжит ежегодно направлять на военную помощь Киеву 3 млрд фунтов стерлингов ($4 млрд).