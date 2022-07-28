Украина получит еще один БПЛА Bayraktar безвозмездно

В Польше собрали средства на приобретение БПЛА Bayraktar TB2 для ВС Украины. Однако компания-производитель беспилотников Baykar Makina решила передать его Украине безвозмездно.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил инициатор сбора, польский журналист Славомир Сераковский.
"Baykar официально заявила, что наш дрон для Украины передадут ей без средств, а это 22 500 000 злотых, которые мы собрали", - сказал Сераковский.
Теперь эти средства, по договоренности с украинской и турецкой сторонами, могут быть направлены на гуманитарную помощь для Украины.
Серваковский добавил, что в целом финансовая поддержка Украины составляет около 50 млн злотых.