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Украина получит еще один БПЛА Bayraktar безвозмездно

Украина получит еще один БПЛА Bayraktar безвозмездно В Польше собрали средства на приобретение БПЛА Bayraktar TB2 для ВС Украины. Однако компания-производитель беспилотников Baykar Makina решила передать его Украине безвозмездно.
В регионе
28 июля 2022 г. 12:50
Украина получит еще один БПЛА Bayraktar безвозмездно

В Польше собрали средства на приобретение БПЛА Bayraktar TB2 для ВС Украины. Однако компания-производитель беспилотников Baykar Makina решила передать его Украине безвозмездно.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил инициатор сбора, польский журналист Славомир Сераковский.

"Baykar официально заявила, что наш дрон для Украины передадут ей без средств, а это 22 500 000 злотых, которые мы собрали", - сказал Сераковский.

Теперь эти средства, по договоренности с украинской и турецкой сторонами, могут быть направлены на гуманитарную помощь для Украины.

Серваковский добавил, что в целом финансовая поддержка Украины составляет около 50 млн злотых.

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Версия на английском языке Ukraine to receive another Bayraktar for free

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