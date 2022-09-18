Украина получит еще 18 гаубиц германского производства

Германский оборонный концерн Krauss - Maffei Wegmann получил разрешение федерального правительства на поставку Украине 18 гаубиц RCH 155.

Германский оборонный концерн Krauss - Maffei Wegmann получил разрешение федерального правительства на поставку Украине 18 гаубиц RCH 155.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.

Стоимость контракта - 216 млн евро. Поставлены они будут лишь через 2,5 года. Концерн начал производство лишь после того, как Берлин одобрил будущую поставку.

В Украине требуют от Германии отправить наступательное вооружение, но в Берлине неоднократно говорили, что не будут принимать таких решений в одиночку.

Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму 686 млн евро. Таким образом, Украина стала важнейшим получателем германского оружия среди государств, не входящих в НАТО и не являющихся партнерами альянса.