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Украина получит 100 млн евро для восстановления здравоохранения

Украина получит 100 млн евро для восстановления здравоохранения Украина получит 100 млн евро для восстановления системы здравоохранения от Всемирного банка.
В регионе
17 декабря 2022 г. 21:16
Украина получит 100 млн евро для восстановления здравоохранения

Украина получит 100 млн евро для восстановления системы здравоохранения от Всемирного банка.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте минздрава страны.

Отмечается, что Украина и Всемирный банк подписали протокол о привлечении займа на сумму 100 млн евро и грант Глобального фонда финансирования на сумму 10 млн евро.

Эти деньги будут потрачены на охрану психического здоровья и реабилитации, повышение эффективности стационарной помощи и другое.

Вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде рассказала о планах выделить Украине еще $1,7 млрд до конца текущего года.

Также Бьерде сообщила, что через Всемирный банк прошло свыше 50% всей экономической помощи, направленной Украине после начала военной спецоперации.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna səhiyyə sisteminin bərpası üçün 100 milyon avro alacaq

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