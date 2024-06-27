Украина получила транш на 1,9 млрд евро от ЕС

Украина получила от Европейского союза 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Украина получила от Европейского союза 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Минфине страны.

"В государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования (Pre-financing) объемом 1,9 млрд евро от Европейского союза. Средства предусмотрены финансовым инструментом ЕС Ukraine Facility", - сказано в сообщении.

По данным министерства, с февраля 2022 года ЕС предоставил Украине почти 35 млрд евро прямой бюджетной помощи.

Отметим, что 1 февраля на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС одобрили выделение Киеву 50 млрд евро в рамках специального фонда Ukraine Facility на 2024-2027 годы. Предполагается, что на бюджетную поддержку будет направлено 38,27 млрд евро, в инвестиционный фонд - 6,97 млрд, на техническую и административную поддержку - 4,76 млрд.