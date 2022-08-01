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Украина получила первый транш помощи от ЕС в размере 500 млн евро

Украина получила первый транш помощи от ЕС в размере 500 млн евро Украина получила первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро, следующий планируется завтра.
В регионе
1 августа 2022 г. 16:38
Украина получила первый транш помощи от ЕС в размере 500 млн евро

Украина получила первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро, следующий планируется завтра.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Европейский Союз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш в 500 млн евро уже зачислен на счет НБУ. Поступление второго транша ожидаем завтра", - сказал он.

Глава правительства отметил, что 1 млрд евро — это часть большого пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных потребностей.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Aİ-dən 500 milyon avro məbləğində ilk yardım tranşını alıb

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