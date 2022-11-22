Украина получила от Всемирного банка 60 миллионов долларов льготного займа

В бюджет Украины поступило 60 млн долларов финансирования от Всемирного банка.

В бюджет Украины поступило 60 млн долларов финансирования от Всемирного банка.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Из этих средств 50 млн долларов предоставлено на льготных условиях от Международной ассоциации развития, остальные - 10 млн долларов как гарантии от Латвии", - говорится в сообщении.

Министр поблагодарил Латвию и команду Всемирного банка за поддержку финансовой стабильности Украины. По его словам, привлеченные средства позволят Украине усилить финансирование для работников бюджетной сферы, а также и дальше обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что с февраля этого года Всемирный банк выделил Украине более 11 миллиардов долларов.