Украина получила от Всемирного банка 60 миллионов долларов льготного займа

В бюджет Украины поступило 60 млн долларов финансирования от Всемирного банка.
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"Из этих средств 50 млн долларов предоставлено на льготных условиях от Международной ассоциации развития, остальные - 10 млн долларов как гарантии от Латвии", - говорится в сообщении.
Министр поблагодарил Латвию и команду Всемирного банка за поддержку финансовой стабильности Украины. По его словам, привлеченные средства позволят Украине усилить финансирование для работников бюджетной сферы, а также и дальше обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что с февраля этого года Всемирный банк выделил Украине более 11 миллиардов долларов.