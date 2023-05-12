Украина получила от ВБ кредит более чем на 130 млн долларов на сельское хозяйство

Киев получил кредит в размере 132 млн долларов от Всемирного банка (ВБ) для поддержания сельского хозяйства.

Киев получил кредит в размере 132 млн долларов от Всемирного банка (ВБ) для поддержания сельского хозяйства.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минфина Украины.

"Украина получила финансирование от Всемирного банка в размере 132 млн долларов 11 мая. Кредитные средства поступили в общий фонд государственного бюджета Украины по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в рамках проекта программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство", - сказано в сообщении со слов главы ведомства Сергея Марченко.

Указанные средства пойдут на улучшение ситуации в пищевой промышленности и обеспечение продовольственной безопасности Украины.

Ранее Минфин сообщил о получении почти 190 млн евро от ВБ на выплату зарплат госслужащим и педагогам.