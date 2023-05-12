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Украина получила от ВБ кредит более чем на 130 млн долларов на сельское хозяйство

Украина получила от ВБ кредит более чем на 130 млн долларов на сельское хозяйство Киев получил кредит в размере 132 млн долларов от Всемирного банка (ВБ) для поддержания сельского хозяйства.
В регионе
12 мая 2023 г. 15:23
Украина получила от ВБ кредит более чем на 130 млн долларов на сельское хозяйство

Киев получил кредит в размере 132 млн долларов от Всемирного банка (ВБ) для поддержания сельского хозяйства.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минфина Украины.

"Украина получила финансирование от Всемирного банка в размере 132 млн долларов 11 мая. Кредитные средства поступили в общий фонд государственного бюджета Украины по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в рамках проекта программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство", - сказано в сообщении со слов главы ведомства Сергея Марченко.

Указанные средства пойдут на улучшение ситуации в пищевой промышленности и обеспечение продовольственной безопасности Украины.

Ранее Минфин сообщил о получении почти 190 млн евро от ВБ на выплату зарплат госслужащим и педагогам.

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Версия на английском языке Ukraine receives $130M WB loan for its agriculture

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