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Украина получила от США $1,25 млрд на выплату зарплат и соцпомощи

Украина получила от США $1,25 млрд на выплату зарплат и соцпомощи Украина получила грант от США в размере 1,25 млрд долларов. Средства будут направлены на выплату зарплат и социальной помощи в стране.
В регионе
31 июля 2023 г. 16:53
Украина получила от США $1,25 млрд на выплату зарплат и соцпомощи

Украина получила грант от США в размере 1,25 млрд долларов. Средства будут направлены на выплату зарплат и социальной помощи в стране.

Как передает Report, об этом сообщило правительство Украины в соцсетях.

"От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,25 млрд долларов США через целевой фонд многих доноров Всемирного банка", - сказано в сообщении.

В нем уточняется, что грант предусматривает частичную компенсацию расходов бюджета в социальной и гуманитарной областях.

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