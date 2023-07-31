Украина получила от США $1,25 млрд на выплату зарплат и соцпомощи

Украина получила грант от США в размере 1,25 млрд долларов. Средства будут направлены на выплату зарплат и социальной помощи в стране.

Украина получила грант от США в размере 1,25 млрд долларов. Средства будут направлены на выплату зарплат и социальной помощи в стране.

Как передает Report, об этом сообщило правительство Украины в соцсетях.

"От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,25 млрд долларов США через целевой фонд многих доноров Всемирного банка", - сказано в сообщении.

В нем уточняется, что грант предусматривает частичную компенсацию расходов бюджета в социальной и гуманитарной областях.