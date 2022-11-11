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Украина получила от Польши еще более 1,5 тыс. станций Starlink

Украина получила от Польши еще более 1,5 тыс. станций Starlink Власти Украины получили от Польши 1 570 терминалов спутникового интернета Starlink американской компании Space X.
В регионе
11 ноября 2022 г. 09:03
Украина получила от Польши еще более 1,5 тыс. станций Starlink

Власти Украины получили от Польши 1 570 терминалов спутникового интернета Starlink американской компании Space X.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, разместив в своем Telegram-канале снимок с терминалами.

"Получение терминалов особенно важно сейчас вследствие проблем с электроэнергией. Когда свет исчезает, в некоторых регионах не работают мобильные операторы и провайдеры. Станции Starlink позволяют обеспечить население публичными точками Wi-Fi, люди смогут быть на связи", - написал он.

По словам чиновника, часть терминалов передадут гражданским властям в южных и восточных регионах Украины. Кроме этого, станциями Starlink обеспечат "Укржелдорогу". Федоров сообщил, что с февраля Украина получила более 20 тыс. терминалов Starlink от доноров и партнеров, из них 5 тыс. - при поддержке польского правительства.

В середине октября Илон Маск заявил, что Space X не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине, однако позднее сообщил, что продолжит сам оплачивать работу системы спутниковой связи, несмотря на финансовые потери для компании. В настоящий момент Space X предоставляет ряд спутников за свой счет, а за оставшиеся, по утверждениям украинских властей, Киев платит самостоятельно. Обслуживание одного терминала обходится в 2,5 тыс.-4,5 тыс. долларов в месяц.

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