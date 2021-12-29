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Украина получила от МФИ помощь в размере 2,5 млрд долларов

Украина получила от МФИ помощь в размере 2,5 млрд долларов Украина в 2021 году получила поддержки от Международного валютного фонда, ЕС, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития на сумму почти 2,5 млрд долларов США.
В регионе
29 декабря 2021 г. 16:38
Украина получила от МФИ помощь в размере 2,5 млрд долларов

Украина в 2021 году получила поддержки от Международного валютного фонда, ЕС, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития на сумму почти 2,5 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что Совет директоров МВФ завершил пересмотр программы о выделении Украине транша объемом около 700 млн долларов, программа фонда будет продлена. Эти средства будут направлены на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.

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