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Украина получила от Канады более 3,5 млрд долларов

Украина получила от Канады более 3,5 млрд долларов С начала российского полномасштабного вторжения Украина получила от Канады более 3,5 млрд. долларов бюджетной поддержки. В частности, 1,75 млрд в течение 2023 года.
В регионе
28 июля 2023 г. 08:03
Украина получила от Канады более 3,5 млрд долларов

С начала российского полномасштабного вторжения Украина получила от Канады более 3,5 млрд. долларов бюджетной поддержки. В частности, 1,75 млрд в течение 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Министр финансов страны Сергей Марченко во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Ларисой Галадзой-Кронин обсудил бюджетную поддержку от международных партнеров, сотрудничество с МВФ и потребности для быстрого восстановления.

“Благодарны правительству Канады за многостороннюю поддержку с первых дней полномасштабной войны. Военная и финансовая помощь, санкции против агрессора - во всех этих областях Канада сохраняет устойчивую позицию по поддержке Украины", - сказал Марченко.

Отмечается, что за 2022 год Украина получила от Канады более 1,4 млрд долларов. В текущем году - 1,75 млрд.

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