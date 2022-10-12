Украина получила от Германии первую систему ПВО IRIS-T

Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.

Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.

Об этом сообщает Report со ссылкой на немецкий Spiegel.

По данным издания, украинская сторона получила систему средней дальности 11 октября недалеко от польско-украинской границы. Также сообщается, что еще три системы могут быть переданы уже в следующем году.

Spiegel отмечает, что изначально первая передача IRIS-T была запланирована на ноябрь, однако ракетные удары России по нескольким городам Украины вынудили германскую сторону ускорить процесс.