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Украина получила от Германии первую систему ПВО IRIS-T

Украина получила от Германии первую систему ПВО IRIS-T Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.
В регионе
12 октября 2022 г. 03:47
Украина получила от Германии первую систему ПВО IRIS-T

Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.

Об этом сообщает Report со ссылкой на немецкий Spiegel.

По данным издания, украинская сторона получила систему средней дальности 11 октября недалеко от польско-украинской границы. Также сообщается, что еще три системы могут быть переданы уже в следующем году.

Spiegel отмечает, что изначально первая передача IRIS-T была запланирована на ноябрь, однако ракетные удары России по нескольким городам Украины вынудили германскую сторону ускорить процесс.

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