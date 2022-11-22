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Украина получила от ЕС второй транш макрофинансовой помощи

Украина получила от ЕС второй транш макрофинансовой помощи Киев получил от Европейского союза новый транш макрофинансовой помощи в размере 2,5 млрд евро. Таким образом, общая сумма помощи достигла 6,7 млрд евро.
В регионе
22 ноября 2022 г. 19:24
Украина получила от ЕС второй транш макрофинансовой помощи

Киев получил от Европейского союза новый транш макрофинансовой помощи в размере 2,5 млрд евро. Таким образом, общая сумма помощи достигла 6,7 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство финансов Украины.

ЕК в мае сообщила о рассмотрении принятия пакета макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро, из которых официально согласовали 6 млрд. Уточняется, что 1 млрд евро были выделины в августе, а 2 млрд - в октябре.

"Сегодня Украина получила второй транш на сумму 2,5 млрд евро в рамках текущей исключительной, восьмой по счету, программы макрофинансовой помощи ЕС", - отмечается в Telegram-канале ведомства.

Глава Минфина Сергей Марченко подчеркнул, что выделенные средства будут направлены на обеспечение срочных расходов госбюджета и поддержание экономической стабильности в стране.

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