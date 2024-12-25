Украина получила от ЕС грант €150 млн в рамках программы восстановления страны

Украина получила от ЕС грант в размере €150 млн в рамках программы восстановления страны. Часть средств, в частности, пойдет на поддержку объектов критической инфраструктуры.

Украина получила от ЕС грант в размере €150 млн в рамках программы восстановления страны. Часть средств, в частности, пойдет на поддержку объектов критической инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщило Министерство финансов страны.

"Европейский союз направил в специальный фонд государственного бюджета Украины €150 млн в форме гранта. Привлеченные средства являются вторым траншем в рамках соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы "Поддержка быстрого восстановления Украины", - сказано в сообщении.

Из этих средств €65 млн будут направлены на обеспечение школьного питания младших классов, €50 млн на восстановление портовой инфраструктуры, €20 млн на поддержку сельского хозяйства и €15 млн - на восстановление объектов критической инфраструктуры.

Отмечается, что это второй и последний транш по данной программе, общий объем которой составляет €300 млн. Первый транш был получен Украиной 20 декабря 2023 года.