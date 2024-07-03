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Украина получила очередной транш от МВФ

Украина получила очередной транш от МВФ Украина получила транш от Международного валютного фонда (МВФ) на 2,2 млрд долларов в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF), рассчитанной на 2023-2027 годы.
В регионе
3 июля 2024 г. 12:11
Украина получила очередной транш от МВФ

Украина получила транш от Международного валютного фонда (МВФ) на 2,2 млрд долларов в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF), рассчитанной на 2023-2027 годы.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Перечисленная сумма поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей", - написал он.

В рамках программы EFF, которое было одобрено МВФ в марте 2023 году, предусматривается выделение 15,6 млрд долларов. В рамках программы уже получено пять траншей общим объемом около 7,6 млрд долларов, в том числе на 900 млн долларов в марте и последний транш на 2,2 млрд долларов в июле. В 2024 году Украина рассчитывает получить еще два транша по 1,1 млрд долларов (в октябре и декабре).

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