Украина получила макрофинансовую помощь от ЕС в размере 2 млрд евро

Во вторник, 18 октября, Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза (ЕС). Эти средства являются первой частью пакета помощи в размере 5 млрд евро, который получит Кабмин страны.

Во вторник, 18 октября, Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза (ЕС). Эти средства являются первой частью пакета помощи в размере 5 млрд евро, который получит Кабмин страны.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По данным Bloomberg, 2,5 млрд евро ЕС выделит во второй половине ноября и еще 500 млн евро в декабре.

Напомним, 27 сентября правительство одобрило привлечение кредита от ЕС. Украина получит исключительную макрофинансовую помощь в сумме до 5 млрд евро. Также Украина получила 500 млн евро безвозвратной помощи от Евросоюза.