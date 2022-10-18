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Украина получила макрофинансовую помощь от ЕС в размере 2 млрд евро

Украина получила макрофинансовую помощь от ЕС в размере 2 млрд евро Во вторник, 18 октября, Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза (ЕС). Эти средства являются первой частью пакета помощи в размере 5 млрд евро, который получит Кабмин страны.
В регионе
18 октября 2022 г. 15:09
Украина получила макрофинансовую помощь от ЕС в размере 2 млрд евро

Во вторник, 18 октября, Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза (ЕС). Эти средства являются первой частью пакета помощи в размере 5 млрд евро, который получит Кабмин страны.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По данным Bloomberg, 2,5 млрд евро ЕС выделит во второй половине ноября и еще 500 млн евро в декабре.

Напомним, 27 сентября правительство одобрило привлечение кредита от ЕС. Украина получит исключительную макрофинансовую помощь в сумме до 5 млрд евро. Также Украина получила 500 млн евро безвозвратной помощи от Евросоюза.

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Версия на английском языке Ukraine receives €2 billion in macro-financial assistance from EU 
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Aİ-dən 2 milyard avro məbləğində makromaliyyə yardımı alıb

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