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Украина получила еще 1,5 млрд долларов безвозвратной помощи от США

Украина получила еще 1,5 млрд долларов безвозвратной помощи от США В государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,5 млрд долларов. Это последний транш грантовых средств из 4,5 млрд долларов, которые были предоставлены США через Целевой фонд Всемирного банка.
В регионе
17 сентября 2022 г. 16:15
Украина получила еще 1,5 млрд долларов безвозвратной помощи от США

В государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,5 млрд долларов. Это последний транш грантовых средств из 4,5 млрд долларов, которые были предоставлены США через Целевой фонд Всемирного банка.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Деньги предоставлены в рамках проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине".

По данным пресс-службы, средства будут направлены на возмещение расходов, понесенных бюджетом для обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ и т.д.

"Это позволит нам и дальше обеспечивать выплаты заработных плат, социальных и пенсионных выплат и помощь для внутренне перемещенных лиц в условиях борьбы с агрессором", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, первые 3 млрд долларов от США по проекту "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" были предоставлены Украине на День независимости 24 августа.

По данным НБУ, в августе объемы помощи Украине значительно увеличились (до 4,7 млрд долларов) за счет гранта от США на сумму 3 млрд долларов. По состоянию на 6 сентября, объемы международной финансовой поддержки превысили 17 млрд долларов.

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