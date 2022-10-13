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Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ

Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ Украина получила 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда (МВФ). Кроме того, Украина рассчитывает на новую специальную программу в следующем году.
В регионе
13 октября 2022 г. 12:23

Украина получила 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда (МВФ). Кроме того, Украина рассчитывает на новую специальную программу в следующем году.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики", - сказал он.

По его словам, всего МВФ предоставил Украине 2,7 млрд долларов с начала полномасштабной войны.

"Также в ближайшее время мы с Фондом приступим к подготовке над новой специальной программой, которая заработает в следующем году", - сообщил Шмыгаль.

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