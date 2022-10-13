Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ

Украина получила 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда (МВФ). Кроме того, Украина рассчитывает на новую специальную программу в следующем году.

Украина получила 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда (МВФ). Кроме того, Украина рассчитывает на новую специальную программу в следующем году.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики", - сказал он.

По его словам, всего МВФ предоставил Украине 2,7 млрд долларов с начала полномасштабной войны.

"Также в ближайшее время мы с Фондом приступим к подготовке над новой специальной программой, которая заработает в следующем году", - сообщил Шмыгаль.