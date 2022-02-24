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Украина полностью отключилась от российских и белорусских энергосистем

Украина полностью отключилась от российских и белорусских энергосистем Украина полностью отключилась от российских и белорусских энергосистем и работает в автономном режиме.
В регионе
24 февраля 2022 г. 10:22
Украина полностью отключилась от российских и белорусских энергосистем

Украина полностью отключилась от российских и белорусских энергосистем и работает в автономном режиме.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщается на сайте компании "Укрэнерго".

В течение суток 22 февраля импорт электроэнергии происходил только из Беларуси в торговую зону "ОЭС Украины" и составил 20,4 млн кВт/ч.

Отметим, что это первый этап испытания энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем РФ, Белоруссии и сети ENTSO-E режиме в рамках подготовки к синхронизации с европейской ENTSO-E, который был запланирован на 24-26 февраля 2022 года.

Испытания в изолированном режиме и будущая синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы будут осуществляться в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы.

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Версия на английском языке Ukraine disconnects from Russian and Belarusian power grids

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