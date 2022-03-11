Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива

Украина полностью отказалась от закупки ядерного топлива у России.

Украина полностью отказалась от закупки ядерного топлива у России.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил Энергоатом.

"Энергоатом полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива", - говорится в сообщении.

10 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация готовит еще одну "ужасную операцию под чужим флагом". По словам главы МИД, "маниакальность РФ по распространению фейков о биологическом и химическом оружии вызывает глубокую тревогу".

Вечером 10 марта российские военные совершили бомбардировку исследовательской ядерной установки "Источник нейтронов", расположенной на площадке Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" в Харькове.