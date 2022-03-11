О нас
Аудио новости

Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива

Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива Украина полностью отказалась от закупки ядерного топлива у России.
В регионе
11 марта 2022 г. 11:05
Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива

Украина полностью отказалась от закупки ядерного топлива у России.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил Энергоатом.

"Энергоатом полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива", - говорится в сообщении.

10 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация готовит еще одну "ужасную операцию под чужим флагом". По словам главы МИД, "маниакальность РФ по распространению фейков о биологическом и химическом оружии вызывает глубокую тревогу".

Вечером 10 марта российские военные совершили бомбардировку исследовательской ядерной установки "Источник нейтронов", расположенной на площадке Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" в Харькове.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ukraine fully rejects Russian nuclear fuel

Другие новости из категории

МВД опроверг информацию о биохимических лабораториях в Украине
МВД опроверг информацию о биохимических лабораториях в Украине
11 марта 2022 г. 11:54
Moody's понизило рейтинги 95 российских компаний
Moody's понизило рейтинги 95 российских компаний
11 марта 2022 г. 11:36
В Армении число умерших от COVID-19 достигло 8 568
В Армении число умерших от COVID-19 достигло 8 568
11 марта 2022 г. 11:21
Россия снимает введенные из-за COVID-19 ограничения на полеты в восемь стран
Россия снимает введенные из-за COVID-19 ограничения на полеты в восемь стран
11 марта 2022 г. 11:11
Закрытие воздушного пространства на юге России продлили до 20 марта
Закрытие воздушного пространства на юге России продлили до 20 марта
11 марта 2022 г. 11:09
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 1 543 человека 
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 1 543 человека 
11 марта 2022 г. 11:00
Гаагский суд требует ареста трех экс-руководителей сепаратистов Южной Осетии
Гаагский суд требует ареста трех экс-руководителей сепаратистов Южной Осетии
11 марта 2022 г. 10:54
Лукашенко отправился в Москву на переговоры с Путиным
Лукашенко отправился в Москву на переговоры с Путиным
11 марта 2022 г. 10:45
Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов
Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов
11 марта 2022 г. 10:36
Определена дата инаугурации нового президента Туркменистана
Определена дата инаугурации нового президента Туркменистана
11 марта 2022 г. 10:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi