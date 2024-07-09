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Украина подписала соглашение с ЕС о безвозвратной помощи на 5,27 млрд евро

Украина подписала соглашение с ЕС о безвозвратной помощи на 5,27 млрд евро Украина подписала финансовое соглашение с Евросоюзом, регулирующее получение грантовой помощи в рамках Ukraine Facility в размере 5,27 млрд евро в течение следующих четырех лет.
В регионе
9 июля 2024 г. 12:40
Украина подписала соглашение с ЕС о безвозвратной помощи на 5,27 млрд евро

Украина подписала финансовое соглашение с Евросоюзом, регулирующее получение грантовой помощи в рамках Ukraine Facility в размере 5,27 млрд евро в течение следующих четырех лет.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

С украинской стороны документ подписала первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, это последнее соглашение, которое необходимо для того, чтобы полностью запустилась программа Ukraine Facility.

Всего бюджетная поддержка в рамках первой составляющей программы, включая кредитные и грантовые средства, составляет 38,27 млрд евро. Программа предусматривает поступление траншей в соответствии с квартальным графиком выполнения индикаторов. В 2024 году Украина ожидает получить 16 млрд евро поддержки, из которых 3 млрд евро будет грантовой помощью.

Напомним, в феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент данной программы, в рамках которой предусматривается предоставление стране 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.

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