Украина подписала соглашение о поставках уранового концентрата в Канаду

Украинская компания "Энергоатом" и канадская Сameco подписали договор, регламентирующий поставки уранового концентрата из Украины в Канаду.

Украинская компания "Энергоатом" и канадская Сameco подписали договор, регламентирующий поставки уранового концентрата из Украины в Канаду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"Энергоатом" подписал с канадской компанией Самесо соглашение, которое было последним необходимым этапом для реализации программы использования украинского урана при производстве ядерного топлива для АЭС Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.

Этот документ регламентирует физические поставки уранового концентрата из Украины в Канаду и связанные с этим условия. "В частности, договор предусматривает поставку всего объема урана, добываемого на Восточном горно-обогатительном комбинате, в Канаду и дальнейшее использование уранового концентрата для конверсии и поставки природного гексафторида урана на обогащение", - отметили в компании.

По словам главы "Энергоатома" Петра Котина, соглашение гарантирует стабильную работу ядерной отрасли страны.

По данным СМИ, канадские компании Cameco и Brookfield Renewable Partners планируют купить американскую Westinghouse Electric, работающую в сфере ядерной энергетики. В результате сделки, которая, как ожидается, будет завершена во втором полугодии 2023 года, Cameco получит 49% акций Westinghouse, Brookfield Renewable вместе с ее институциональными инвесторами - 51%.

Украина с 2019 года начала переводить энергоблоки АЭС, которые спроектированы под использование российского топлива, на американское ядерное топливо производства Westinghouse. Кроме того, "Энергоатом" и Westinghouse подписали соглашение о строительстве в Украине девяти новых энергоблоков по американской технологии.