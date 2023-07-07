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Украина подписала со Словакией контракт на производство САУ Zuzana 2

Украина подписала со Словакией контракт на производство САУ Zuzana 2 Словакия произведет самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 для Украины.
В регионе
7 июля 2023 г. 17:34
Украина подписала со Словакией контракт на производство САУ Zuzana 2

Словакия произведет самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 для Украины.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Он сказал, что во время своего визита в Словакию он провести встречу со словацкой коллегой.

"Я благодарен за оборонную поддержку, за все эти месяцы, в том числе и за поддержку сейчас. Накануне был подписан контракт на производство 16 самоходных гаубиц Zuzana 2", - заявил Зеленский.

САУ Zuzana 2 оснащена 155-мм пушкой и способна бить на расстояние до 41 километра. Она может производить до шести выстрелов в минуту или 16 выстрелов в 3 минуты.

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